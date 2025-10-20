El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

Hoy, 20 de octubre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algunas lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a ser más significativas a partir de la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras al principio, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas de la tarde, aumentando a 5 mm hacia la noche. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante los momentos de lluvia.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la alta humedad, por lo que se recomienda precaución al conducir. Las condiciones climáticas también podrían influir en actividades al aire libre, por lo que es aconsejable planificar en consecuencia.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias, especialmente en la tarde y noche. Los vientos del sur añadirán un toque de frescura al ambiente, haciendo de este un día típico de otoño en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.