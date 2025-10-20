El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable en torno a los 16 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá constante, oscilando entre los 16 y 17 grados . Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará notablemente, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 1 mm en las horas más críticas, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y ventoso, lo que sumado a la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 21:00 y las 23:00 horas, cuando se prevé que el viento alcance su máxima intensidad.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, lo que podría dificultar la visión en carretera. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones, especialmente en las horas de mayor precipitación.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 0% de posibilidad hasta las 14:00 horas, aumentando a un 45% en la franja horaria de 20:00 a 22:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente si las condiciones se vuelven más inestables.

En resumen, Cambados experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y un viento notablemente fuerte. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un tiempo variable y mantengan precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.