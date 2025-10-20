El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

Hoy, 20 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que indica un ambiente muy húmedo y propenso a la precipitación. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados , proporcionando un tiempo fresco y algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé que la precipitación alcance hasta 7 mm. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional y hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que realmente son. Este viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto ocurra de manera significativa.

A lo largo del día, las condiciones de nubosidad se mantendrán, con un cielo cubierto que podría dar paso a momentos de lluvia escasa, pero también a períodos de lluvia más intensa. La temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 16 grados y máximas que podrían llegar a los 18 grados en las horas más cálidas de la tarde.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta aumenta a un 35%. En resumen, hoy en Caldas de Reis será un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos y lluvias que podrían afectar la rutina diaria de los habitantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.