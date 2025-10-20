El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 20 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que indica un ambiente muy húmedo y propenso a la precipitación. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados , proporcionando un tiempo fresco y algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé que la precipitación alcance hasta 7 mm. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas o impermeables si planean salir.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional y hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que realmente son. Este viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto ocurra de manera significativa.
A lo largo del día, las condiciones de nubosidad se mantendrán, con un cielo cubierto que podría dar paso a momentos de lluvia escasa, pero también a períodos de lluvia más intensa. La temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 16 grados y máximas que podrían llegar a los 18 grados en las horas más cálidas de la tarde.
Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta aumenta a un 35%. En resumen, hoy en Caldas de Reis será un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos y lluvias que podrían afectar la rutina diaria de los habitantes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.
