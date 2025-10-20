El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la tarde y la noche. A lo largo del día, se espera que las nubes se mantengan cubriendo el cielo, con momentos de lluvia escasa, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 a 18 grados . Este rango térmico proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar ropa adecuada para la lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescor.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 56 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, puede generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren en zonas expuestas. Se aconseja tener precaución si se planea realizar actividades en la costa o en áreas abiertas.

A medida que avance el día, las precipitaciones se intensificarán, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé que la lluvia sea más persistente. Se estima que la acumulación de agua podría llegar a ser de hasta 3 mm, lo que podría causar charcos y una ligera acumulación en las calles. Por lo tanto, es recomendable llevar paraguas y calzado adecuado si se tiene que salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 55% de posibilidad en el periodo de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, manteniendo precauciones ante posibles tormentas y el uso de ropa adecuada para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.