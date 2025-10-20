El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones cubiertas durante la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que la lluvia será un factor constante en el tiempo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 19 grados . A primera hora, se registrarán 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando los 19 grados en su punto máximo. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa, que rondará entre el 74% y el 92%, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén para la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Este viento, junto con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se anticipan lluvias escasas en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad de la lluvia aumentará, especialmente en la tarde y noche, donde se prevén acumulaciones de hasta 4 mm. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas y resbaladizas.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas, pero podría aumentar a un 50% hacia el final del día, lo que añade un elemento de incertidumbre a la predicción. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas suaves y un viento notablemente fuerte. Es un día ideal para actividades bajo techo, y se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo variable y potencialmente incómodo.

