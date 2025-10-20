El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en As Neves según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de octubre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 16 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 21 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más críticas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para algunos.
En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 0.6 mm en las primeras horas de la tarde, aumentando a 1 mm hacia la noche. La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de As Neves necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que las rachas de viento alcancen hasta 59 km/h, lo que podría generar condiciones ventosas y potencialmente incómodas, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.
La probabilidad de tormentas es baja durante la mañana, pero se incrementa a un 45% en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia. Es recomendable que los habitantes de As Neves se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la tarde.
En resumen, el día de hoy en As Neves se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y viento fuerte en las horas de la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo cambiante y tomar precauciones adecuadas si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.
