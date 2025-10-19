El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

Hoy, 19 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados, con ligeras variaciones. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 4 y 6 mm en las horas más críticas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Esta intensidad del viento podría generar un ambiente fresco, a pesar de las temperaturas moderadas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes y repentinas.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, aunque se prevé una ligera disminución en la intensidad de las lluvias hacia el final del día. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantiene baja, con un 5% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán húmedas, no se anticipan fenómenos severos.

La puesta de sol está programada para las 19:46, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, y la humedad podría aumentar aún más, creando un ambiente fresco y húmedo para la noche. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda a los residentes de Vilanova de Arousa que estén preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

En resumen, el día de hoy en Vilanova de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias escasas y un viento notable del sur. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para disfrutar de la jornada de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.