El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del sur, con rachas que oscilarán entre los 22 y 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Las rachas máximas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se acumulen entre 0 y 6 mm a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar charcos y una ligera incomodidad para quienes se desplacen por la ciudad.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se esperan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:46, marcando el final de un día gris y húmedo en Vilagarcía de Arousa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.