El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados en las horas centrales, descendiendo ligeramente a 17 grados hacia la tarde y la noche.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia podría aumentar, especialmente entre las 10:00 y las 14:00 horas, donde se prevé una precipitación de hasta 12 mm. Las lluvias continuarán siendo una constante, aunque en menor medida, durante la tarde y la noche.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá en torno al 90%, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas y húmedas de lo habitual.
En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 20 y 35 km/h, predominando del sur y suroeste. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente durante las horas más frescas de la tarde y la noche. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 09:00 y las 10:00 horas, donde se podrían alcanzar los 35 km/h, lo que podría causar algunas molestias al aire libre.
La visibilidad se verá afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:46, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. En resumen, se aconseja a los habitantes de Vilaboa que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes y viento moderado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.
