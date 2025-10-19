El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

Hoy, 19 de octubre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas previas a la lluvia. Las precipitaciones comenzarán a hacerse notar a partir de la mañana, con una probabilidad de lluvia del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se espera que la lluvia sea escasa al inicio, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm, pero se intensificará hacia la tarde, alcanzando hasta 4 mm en las horas pico.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 25-36 km/h, lo que podría afectar la percepción de la temperatura, haciéndola sentir más baja de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 5% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00 horas, aumentando a un 30% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, lo que sugiere que las lluvias serán más bien ligeras y dispersas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias intermitentes que continuarán hasta la noche. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, los habitantes de Vila de Cruces deben prepararse para un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.