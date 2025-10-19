El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Vigo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 17 y 19 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana y la tarde, mientras que las mínimas se registrarán en torno a los 17 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 15% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que, aunque no es muy probable, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. Esto se suma a la inestabilidad que podría generar el aumento de la humedad y las condiciones atmosféricas.

A lo largo de la tarde, las lluvias continuarán, con acumulados que podrían llegar a 1 mm, y se espera que la situación se mantenga similar hasta el ocaso, que ocurrirá a las 19:46. Las condiciones de cielo cubierto persistirán hasta la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender, y la humedad se mantendrá alta.

Para quienes planeen actividades al aire libre, se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas puede resultar incómoda. En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notable que podría afectar la sensación térmica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.