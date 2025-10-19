El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un paraguas.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura oscilará entre los 16 y 19 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en algunos momentos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean salir, ya que la combinación de humedad y temperatura puede resultar incómoda.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea más intensa durante la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando el 100% en los periodos críticos de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Valga experimenten lluvias significativas. Las ráfagas de viento también serán un factor a considerar, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h, provenientes del sur y suroeste. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque la lluvia será un factor constante, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un cielo cubierto y lluvias intermitentes, con temperaturas frescas y una alta humedad. Los residentes deben prepararse para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y abrigos ligeros para enfrentar las condiciones que se presenten.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.