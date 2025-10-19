El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 21 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A lo largo de la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados, con vientos del oeste que alcanzarán velocidades de hasta 12 km/h. La probabilidad de precipitación es notable, con un 85% de posibilidades de lluvia durante el periodo de 08:00 a 14:00 horas, lo que sugiere que es probable que los residentes de Tui necesiten paraguas a medida que avanza el día.

En la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 19 grados, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de precipitación. Las lluvias podrían ser más intensas en este periodo, con acumulaciones que podrían llegar a los 18 mm, lo que podría causar charcos y un ambiente húmedo en las calles.

Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que las ráfagas de viento del suroeste alcancen hasta 39 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad al salir. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 14 grados. La probabilidad de lluvia seguirá presente, aunque con menor intensidad, y se espera que la humedad se mantenga alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, hoy en Tui se anticipa un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas suaves pero una alta sensación de humedad. Es recomendable que los residentes se preparen para la lluvia y el viento, y que tomen precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.