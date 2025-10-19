El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitaciones que se incrementará a medida que avance el día. En las primeras horas, se espera una temperatura de 19 grados , que se mantendrá relativamente estable durante la mañana.

A medida que el día progrese, la temperatura alcanzará un máximo de 20 grados en las horas centrales, aunque se sentirá un ligero descenso hacia la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 64% y aumentando hasta un 86% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

Las precipitaciones serán un factor a tener en cuenta, con valores que podrían llegar hasta 4 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 10:00 y las 14:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia se sitúa en un 100%. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, lo que podría causar que las calles se mojen rápidamente. Se recomienda a los residentes que lleven paraguas y estén preparados para condiciones de visibilidad reducida.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán húmedas y ventosas, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un cielo cubierto y lluvias intermitentes, con temperaturas suaves y un viento notable. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y tomar precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.