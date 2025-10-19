El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 16 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la mañana, con acumulados que podrían llegar a 0.9 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es considerable, alcanzando un 90% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Soutomaior necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 10 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda tener precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento podrían ser intensas, especialmente en áreas abiertas.

A medida que avance la tarde, la temperatura se mantendrá estable, rondando los 18 grados, pero la sensación de frío podría aumentar debido a la combinación de viento y humedad. La probabilidad de tormenta es baja, con un 10% en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones de la carretera.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La lluvia se volverá más escasa, pero la humedad seguirá siendo alta, lo que mantendrá el ambiente fresco y húmedo. En resumen, hoy en Soutomaior se espera un día de clima inestable, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.