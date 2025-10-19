El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 1 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, y se mantendrá en torno al 85% hasta las 20:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 27 km/h, alcanzando ráfagas más intensas en las horas de mayor actividad. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, con velocidades de hasta 46 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad al aire libre.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda precaución en las carreteras y estar atentos a las condiciones cambiantes.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Las condiciones de viento y visibilidad también serán factores a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.