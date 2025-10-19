El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de lluvia se mantengan ligeras, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Durante este periodo, las lluvias podrían intensificarse, alcanzando hasta 4 mm en total. Es recomendable que los residentes y visitantes de Sanxenxo lleven paraguas o impermeables si planean salir, ya que las condiciones podrían volverse incómodas.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 90% y el 95%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esto puede hacer que el tiempo se sienta más pesado, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 15 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en las horas pico. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas costeras, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer. La niebla podría ser más densa en la costa, lo que podría dificultar la visibilidad para los conductores y peatones.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones de lluvia se mantendrán, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente. La temperatura podría descender a 17 grados hacia el final del día, y la probabilidad de tormentas será baja, con un 10% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El ocaso está previsto para las 19:46, momento en el cual la temperatura y la humedad seguirán siendo elevadas, creando un ambiente fresco y húmedo para la noche. En resumen, se recomienda a todos los que se encuentren en Sanxenxo que se preparen para un día de lluvia ligera y condiciones de viento moderado, manteniendo precauciones ante la posibilidad de niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.