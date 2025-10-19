El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , proporcionando un ambiente templado, aunque algo fresco en comparación con días anteriores.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas, especialmente en áreas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que caigan alrededor de 0.3 mm a lo largo del día, con un pico de 1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán ligeras, pero persistentes, lo que podría afectar actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 42 km/h en las horas más activas, especialmente durante la tarde. Esto puede generar una sensación térmica más fresca, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en zonas abiertas, así que se debe tener precaución, especialmente en áreas donde se realicen actividades al aire libre.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse reducida debido a la combinación de la lluvia y la alta humedad, lo que podría afectar el tráfico y las actividades cotidianas. Se recomienda a los conductores que mantengan una distancia prudente y reduzcan la velocidad en carreteras mojadas.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas suaves. La combinación de viento y humedad alta creará un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.