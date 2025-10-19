Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre / Faro de Vigo

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que rondarán los 0.1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia podría aumentar ligeramente, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se prevé una probabilidad del 100% de lluvia. Durante este periodo, se estima que las precipitaciones podrían alcanzar hasta 6 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para actividades al aire libre. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un tiempo fresco, pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos serán predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas de viento podrían llegar a los 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque las nubes permanecerán en el cielo. La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que, aunque la lluvia será persistente, no se anticipan fenómenos severos.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un día acogedor en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.

