El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que rondarán los 0.1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia podría aumentar ligeramente, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se prevé una probabilidad del 100% de lluvia. Durante este periodo, se estima que las precipitaciones podrían alcanzar hasta 6 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para actividades al aire libre. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un tiempo fresco, pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos serán predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas de viento podrían llegar a los 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque las nubes permanecerán en el cielo. La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que, aunque la lluvia será persistente, no se anticipan fenómenos severos.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un día acogedor en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.