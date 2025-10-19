El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable en torno a los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . Las lluvias serán ligeras, con precipitaciones que podrían acumularse hasta 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.3 mm hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, con un 70% de posibilidad de que se registren lluvias entre las 20:00 y las 02:00 horas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 21 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la velocidad del viento llegue a los 37 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, a pesar de las temperaturas relativamente cálidas.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

A lo largo de la tarde, las condiciones de nubosidad continuarán, con un cielo cubierto que podría dar paso a lluvias más intensas, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde la probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 30%. Sin embargo, las tormentas no se prevén severas, y las lluvias deberían ser de corta duración.

En resumen, Ribadumia experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, aunque la alta humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.