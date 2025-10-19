El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera continúe intermitentemente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La precipitación acumulada durante el día se estima en alrededor de 0.9 mm, con un aumento notable en las horas de la tarde, donde se prevé que la lluvia sea más intensa, alcanzando hasta 4 mm entre las 10:00 y las 14:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos críticos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será elevada, con valores que rondarán entre el 87% y el 96%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para aquellos que son sensibles a la humedad, ya que puede resultar incómodo durante las horas más húmedas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur a una velocidad de entre 5 y 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. Las rachas más fuertes se anticipan en la tarde, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en zonas abiertas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se esperan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un ambiente mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se sale, es esencial estar preparado para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.