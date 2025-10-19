El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

Hoy, 19 de octubre de 2025, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura estable alrededor de los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 15 y 19 grados , con un ligero descenso hacia la tarde. Las condiciones de lluvia serán intermitentes, con precipitaciones que se prevén en torno a los 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 3 mm en la tarde, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, cuando la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para un día húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas más activas del día. La velocidad del viento variará, comenzando en torno a los 5 km/h por la mañana y aumentando gradualmente, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Las rachas más fuertes se esperan entre las 14:00 y las 16:00, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que, aunque las lluvias serán frecuentes, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 19:46. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias intermitentes, con temperaturas suaves y un viento notablemente fuerte. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo húmedo y ventoso, y se aconseja tomar precauciones si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.