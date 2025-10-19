El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 19 de octubre de 2025, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura estable alrededor de los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 15 y 19 grados , con un ligero descenso hacia la tarde. Las condiciones de lluvia serán intermitentes, con precipitaciones que se prevén en torno a los 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 3 mm en la tarde, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, cuando la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para un día húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables.
El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas más activas del día. La velocidad del viento variará, comenzando en torno a los 5 km/h por la mañana y aumentando gradualmente, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Las rachas más fuertes se esperan entre las 14:00 y las 16:00, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.
La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que, aunque las lluvias serán frecuentes, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 19:46. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
En resumen, Pontevedra experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias intermitentes, con temperaturas suaves y un viento notablemente fuerte. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo húmedo y ventoso, y se aconseja tomar precauciones si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.
