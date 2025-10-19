El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes planeen salir. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 88%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia que se incrementará a lo largo del día. En particular, se prevé que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de precipitación alcance el 100%, lo que sugiere que las lluvias serán más intensas durante este periodo. Se estima que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 8 mm, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevén lluvias más significativas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 22 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y algo inestable. Esto es especialmente relevante para quienes realicen actividades al aire libre, ya que el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la temperatura, se espera que durante el día oscile entre los 15 y 19 grados . La máxima se alcanzará en las horas centrales de la tarde, mientras que por la noche, la temperatura descenderá nuevamente a los 16 grados. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría dar lugar a la formación de niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo. La jornada se presenta como un día típico de otoño en Pontecesures, donde la lluvia y el viento serán protagonistas, creando un ambiente fresco y húmedo que invitará a disfrutar de la calidez del hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.