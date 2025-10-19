El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con un acumulado de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 80% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 14 y 20 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 20 grados alrededor de las 17:00 horas. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las horas más críticas de la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, alcanzando rachas de hasta 21 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 5% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la franja horaria de 20:00 a 02:00. Sin embargo, la atención debe centrarse en las lluvias, ya que se prevé un incremento en la cantidad de precipitación hacia la tarde, con un total acumulado que podría llegar a 1 mm.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la nubosidad hacia la noche, aunque las lluvias podrían persistir. La puesta de sol se producirá a las 19:46, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma y tranquilidad para aquellos que busquen disfrutar de un paseo bajo la lluvia.

