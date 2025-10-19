El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

Hoy, 19 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98% en algunos momentos, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones nubladas, podría generar una atmósfera algo pesada, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean más significativas en las horas centrales del día, con acumulados que podrían llegar a los 1-2 mm. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, lo que indica que es muy probable que los residentes necesiten paraguas o impermeables si planean salir. Las lluvias más intensas se anticipan entre las 9:00 y las 14:00 horas, momento en el que se podrían registrar hasta 5 mm de lluvia.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h, alcanzando rachas de hasta 39 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas abiertas. A medida que avance la tarde, el viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá presente, contribuyendo a la sensación de inestabilidad en el tiempo.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas de mayor actividad, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, Ponte Caldelas vivirá un día de cielos cubiertos y lluvias intermitentes, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Es un día ideal para actividades en interiores, pero aquellos que deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.