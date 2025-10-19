El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante el inicio del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 17 grados hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 85% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias. A medida que avance la jornada, la precipitación se intensificará, especialmente entre las 8:00 y las 14:00, donde se prevé que caigan hasta 3 mm de lluvia. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 49 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 14:00 y las 15:00. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias podrían disminuir ligeramente, se mantendrá la posibilidad de chubascos intermitentes. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 17 grados, lo que mantendrá un ambiente fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar el tráfico en las carreteras.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.