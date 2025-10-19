El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pazos de Borbén según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 75% en las primeras horas del día, y subiendo a un 100% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que es probable que los habitantes de la zona se enfrenten a lluvias intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. En particular, se prevé que las precipitaciones sean más intensas en la franja horaria de 10:00 a 14:00, donde se estima que podrían caer hasta 3 mm de lluvia. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 99% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos serán suaves, predominando del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.
En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las primeras horas del día. Los conductores deben tener precaución, ya que las condiciones pueden volverse resbaladizas debido a la acumulación de agua en las carreteras.
A medida que avance la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 17 grados , proporcionando un respiro a los que buscan disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un paraguas por si acaso. La jornada concluirá con un ocaso a las 19:45, marcando el final de un día caracterizado por la inestabilidad meteorológica.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.
