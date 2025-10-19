El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 21 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 20 grados hacia la tarde y finalizando el día con temperaturas de alrededor de 19 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esto podría generar una atmósfera pesada y algo incómoda para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 1 mm en la tarde. Las lluvias más intensas se prevén para el periodo entre las 10:00 y las 14:00, donde se podrían registrar hasta 4 mm. La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en las horas centrales del día, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán frecuentes, no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde la combinación de viento y humedad puede resultar en una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:47, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. Los residentes y visitantes de Oia deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente húmedo, lo que podría afectar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.