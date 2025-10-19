El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 72% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 19 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La velocidad del viento, que soplará principalmente del sur, oscilará entre 6 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidad de lluvias entre las 20:00 y las 02:00 horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras en la tarde y la noche. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.3 mm, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí se presentarán de manera constante.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará, llegando a un 90% en la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas por la niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 15% de posibilidad de que se produzcan en la tarde. Sin embargo, es recomendable que los residentes estén atentos a las condiciones climáticas, ya que la combinación de humedad y viento podría generar cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de mayor niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.