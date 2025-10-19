El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable en torno a los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados, con ligeras variaciones. Las precipitaciones serán constantes, aunque moderadas, con un total acumulado que podría llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 1 mm en las horas centrales del día. En la tarde, se prevé un incremento en la intensidad de la lluvia, alcanzando hasta 2 mm, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100%.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 35 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las ráfagas más intensas. La dirección del viento, predominantemente del sur, contribuirá a mantener la humedad en el ambiente, lo que podría resultar en condiciones de niebla o bruma en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

La probabilidad de tormenta es baja, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un leve aumento del 10% en la tarde. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas podría generar un ambiente propenso a la formación de niebla, especialmente en las zonas más elevadas y cercanas a cuerpos de agua.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas agradables, aunque frescas por el viento. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones de lluvia y niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.