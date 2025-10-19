El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en la mañana, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 16 y 18 grados . La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 50% entre las 20:00 y las 02:00 horas. Se espera que las precipitaciones acumuladas sean significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas centrales del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 36 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 65 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. La dirección del viento, predominantemente del sur, contribuirá a mantener la sensación de humedad en el ambiente.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de que se intensifiquen las lluvias, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando se prevé un incremento en la actividad de tormentas, con un 40% de probabilidad. Esto podría traer consigo algunas rachas de viento más fuertes y un aumento en la inestabilidad atmosférica.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a 16 grados , y la humedad se mantendrá alta, alrededor del 92%. Las lluvias se volverán menos frecuentes, pero aún se registrarán algunas precipitaciones ligeras.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y vientos moderados. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.