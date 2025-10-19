El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

Durante la mañana, se prevé que las lluvias sean ligeras, con precipitaciones que podrían acumularse en torno a los 0.1 mm. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se espera que la precipitación alcance hasta 1 mm. La probabilidad de tormenta es moderada, con un 35% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en este periodo.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 42 km/h, especialmente en las horas centrales del día. Esto podría generar un ambiente fresco, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad se mantendrá, y las lluvias continuarán siendo una constante, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados , mientras que la humedad seguirá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para algunas personas.

En la noche, se espera que las lluvias disminuyan, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 17 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque no se descartan algunas lloviznas ocasionales.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas suaves. Se recomienda a los residentes y visitantes que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo que se anticipa a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.