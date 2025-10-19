El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que esta condición se mantenga durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La precipitación será un factor constante, con acumulaciones que se estiman en torno a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde y alcanzando hasta 2 mm en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% en las primeras horas y llegando al 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias durante este periodo.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 63% y aumentando hasta un 97% en las horas más húmedas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. La bruma y la niebla también podrían ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que varían entre 2 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente un poco más fresco y contribuir a la sensación de inclemencia del tiempo. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al salir, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 30% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, lo que sugiere que las lluvias serán más bien ligeras y dispersas.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente nublado y húmedo, con lluvias esporádicas y temperaturas moderadas. Los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia y visibilidad reducida, especialmente durante la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.