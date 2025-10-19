El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moraña, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , con una ligera disminución a 16 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.
A lo largo de la mañana, se prevén cielos cubiertos con lluvias escasas, especialmente en los periodos de 00:00 a 01:00 y de 01:00 a 02:00, donde se registrarán precipitaciones de 0.1 mm. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 07:00 y las 12:00, donde se anticipan lluvias más significativas, acumulando hasta 5 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Moraña se enfrenten a un día húmedo.
El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 23 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 47 km/h en los momentos más intensos del viento, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas.
En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. La niebla se prevé que se disipe gradualmente a medida que avance la mañana, pero la alta humedad podría persistir, manteniendo un ambiente gris y húmedo.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 17 grados, con un ligero descenso hacia la noche. La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, y un 20% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la jornada se desarrollará sin mayores contratiempos, aunque con un tiempo que invitará a permanecer en interiores.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.
