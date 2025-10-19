El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moraña, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , con una ligera disminución a 16 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A lo largo de la mañana, se prevén cielos cubiertos con lluvias escasas, especialmente en los periodos de 00:00 a 01:00 y de 01:00 a 02:00, donde se registrarán precipitaciones de 0.1 mm. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 07:00 y las 12:00, donde se anticipan lluvias más significativas, acumulando hasta 5 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Moraña se enfrenten a un día húmedo.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 23 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 47 km/h en los momentos más intensos del viento, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. La niebla se prevé que se disipe gradualmente a medida que avance la mañana, pero la alta humedad podría persistir, manteniendo un ambiente gris y húmedo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 17 grados, con un ligero descenso hacia la noche. La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, y un 20% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la jornada se desarrollará sin mayores contratiempos, aunque con un tiempo que invitará a permanecer en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.