El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con un acumulado de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 85% entre las 08:00 y las 14:00, y un 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes de Mondariz necesiten paraguas a medida que avanza el día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 16 y 19 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura ronde los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados por la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 12:00 y las 14:00. Este viento puede contribuir a que la sensación de frío se acentúe, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 10-12 km/h en la mayoría de los periodos.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se esperan fenómenos severos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:46, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, ofrecerá temperaturas agradables para esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.