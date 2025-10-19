El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitaciones que se incrementará a medida que avance el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas más húmedas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con el cielo cubierto, generará un ambiente propenso a la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en las horas más activas de la lluvia. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando hasta un 90% en algunos periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. A partir de la tarde, la intensidad de la lluvia podría disminuir, aunque se mantendrá la posibilidad de chubascos esporádicos.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas y costeras. Es recomendable que los residentes tomen precauciones al desplazarse, ya que las condiciones del viento y la lluvia podrían hacer que las carreteras estén resbaladizas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:46, momento en el que la niebla podría intensificarse, creando un ambiente más frío y húmedo.

En resumen, hoy en Moaña se prevé un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un ambiente húmedo, lo que sugiere que es un buen día para actividades en interiores y para estar preparado ante posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.