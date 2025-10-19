El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 17 y 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 25 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

Las precipitaciones serán un factor importante a considerar, con un total estimado de 0 mm a 0.2 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son elevadas, alcanzando un 95% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 80% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es probable que se presenten chubascos intermitentes que podrían afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 10% de posibilidad de que se desarrollen tormentas eléctricas en la tarde. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento podría generar condiciones inestables, por lo que es recomendable estar atentos a cualquier cambio en el tiempo.

La visibilidad podría verse reducida en algunas áreas debido a la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar el tráfico y las actividades matutinas. Se aconseja a los conductores que tomen precauciones y reduzcan la velocidad en carreteras con poca visibilidad.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas suaves. La combinación de viento, humedad y posibles chubascos sugiere que es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.