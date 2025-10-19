El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meaño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94%, lo que podría generar una sensación de bochorno en el ambiente.
A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga elevada, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 4 y 9 mm en las horas más críticas. Esto sugiere que los habitantes de Meaño deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.
El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 10 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en las horas de mayor intensidad. Esta combinación de viento y lluvia podría generar un ambiente fresco y algo inestable, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.
Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, con un ligero descenso hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras.
La probabilidad de tormentas es moderada, con un 10% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que añade un elemento de incertidumbre a la jornada. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo.
En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un ambiente mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas adversas y que esté preparada para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.
