El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas más húmedas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se mantengan, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 milímetro en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Marín necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 12 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. Las condiciones de viento también podrían provocar un aumento en la sensación térmica, haciendo que la temperatura percibida sea más baja de lo que realmente es.

Durante la tarde, la temperatura podría descender ligeramente a 17 grados, mientras que las lluvias continuarán, aunque con una intensidad menor. La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que, aunque las lluvias persistirán, no se anticipan tormentas severas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas seguirán bajando, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las horas nocturnas, especialmente en las áreas cercanas a la costa.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia y viento, y se recomienda tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.