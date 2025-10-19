El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.
La precipitación comenzará a ser notable a partir de la mañana, con registros de hasta 0.9 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la cantidad de lluvia aumentará, alcanzando hasta 2 mm en las horas centrales, lo que indica que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor precipitación, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00 horas.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. La dirección del viento y su intensidad podrían contribuir a un ambiente más inestable, especialmente en combinación con la lluvia.
La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las horas de mayor precipitación. Esto, junto con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Lalín vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.
A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas será baja, con un 5% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la combinación de lluvia y viento puede generar situaciones de riesgo, especialmente en áreas propensas a inundaciones.
En resumen, el día en Lalín se presenta como uno de los más húmedos y frescos de la semana, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población que tome precauciones al salir y que esté preparada para un tiempo inestable a lo largo de la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- Davila 16/10/2025
- A la «turboglorieta» de la Avenida de Madrid le cuesta fluir: retenciones de más de 4 kilómetros en hora punta
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Tenista en Wimbledon, dueño de Burger King... Vigo recibe al superyate «Anawa»
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Presión sin freno en las zonas peatonales de Vilagarcía