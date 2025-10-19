El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Illa de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 19 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de lluvia sean ligeras, con una precipitación acumulada de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 17 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.
A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 95% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia se intensifique ligeramente, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm. Las condiciones de humedad serán elevadas, con valores que rondarán el 93% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 28 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 51 km/h en las horas centrales del día. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.
A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente. Las temperaturas podrían descender a 16 grados hacia el final de la tarde, y la humedad relativa se mantendrá en torno al 93%. Las condiciones de cielo seguirán siendo mayormente cubiertas, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final del día.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 10% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.
El ocaso está previsto para las 19:47, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo de luces tenue, aunque la nubosidad podría dificultar la visibilidad de un atardecer espectacular. En resumen, se recomienda a todos los que se encuentren en A Illa de Arousa que se preparen para un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias esporádicas y un viento moderado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.
