El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá en torno al 90% durante las primeras horas, especialmente entre las 08:00 y las 14:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas y que aumentarán a 1 mm entre las 08:00 y las 14:00.

La temperatura en A Guarda se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 17 y 22 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, con un leve aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 52 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 12:00 y las 14:00. Esto podría generar condiciones de viento notable, aunque no se prevén tormentas significativas. La probabilidad de tormenta se mantiene baja, con un 15% entre las 14:00 y las 20:00.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán menos intensas, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, con mínimas que rondarán los 17 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas agradables y un viento moderado del sur-suroeste. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

