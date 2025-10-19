El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 18 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A lo largo de la mañana, se prevén lluvias ligeras, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, con un 95% de posibilidades de que se registren lluvias entre las 20:00 y las 02:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Gondomar deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas si planean salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 9 y 26 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura podría descender a 18 grados. La dirección del viento, predominantemente del sur y suroeste, también podría contribuir a la inestabilidad del tiempo, aumentando la posibilidad de tormentas en la tarde, aunque la probabilidad de tormenta se mantiene en un 15%.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, y aunque las lluvias serán menos intensas, se espera que continúen las precipitaciones ligeras. La temperatura se mantendrá estable, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. La temperatura descenderá ligeramente, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque en menor medida. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y alta humedad. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo inestable, con la posibilidad de lluvias y niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.