El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 0.5 mm. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 43 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde. Esta intensidad del viento, combinada con la humedad, podría generar una sensación de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir. Las ráfagas de viento serán más fuertes en las horas centrales del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 0% de posibilidad, lo que indica que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, Forcarei experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Los vientos del sur aportarán una sensación de frescura, y se aconseja a la población que tome precauciones ante la posibilidad de un tiempo incómodo. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para disfrutar del día de la mejor manera posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.