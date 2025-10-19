El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

Hoy, 19 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sur-suroeste. Las rachas de viento alcanzarán hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé una lluvia más intensa, acumulando hasta 3 mm. La probabilidad de tormenta es baja, con un 20% de posibilidad durante este periodo, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas severas.

En la tarde, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La probabilidad de lluvia escasa se mantendrá alta, y se espera que las precipitaciones acumulen un total de 4 mm hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre.

Los residentes de A Estrada deben prepararse para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, disfrutando de un ambiente acogedor mientras el tiempo se mantiene inestable en el exterior. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.