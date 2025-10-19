El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán intervalos nubosos, con una temperatura que rondará los 17 grados . A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente durante la tarde.

Las precipitaciones serán un factor a tener en cuenta, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas más húmedas, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde la probabilidad de lluvia es del 100%. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco en la localidad. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados , mientras que por la noche descenderá a unos 16 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La niebla y la bruma también podrían hacer acto de presencia, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de los 16 grados. La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.