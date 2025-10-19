El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 8 mm en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 31 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante los momentos de mayor viento. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 59 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 10% en las primeras horas y un 40% en la tarde. Esto indica que, aunque hay posibilidad de tormentas, no se anticipan eventos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

La salida del sol está programada para las 08:52, mientras que el ocaso se producirá a las 19:46, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el otoño. La luz del día será escasa, lo que puede influir en la percepción del tiempo y la actividad diaria.

En resumen, el día en Catoira se presentará mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas suaves. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, manteniendo precauciones ante posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.