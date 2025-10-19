El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

Hoy, 19 de octubre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas más frescas, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescor.

A lo largo de la mañana, se prevén intervalos de lluvia ligera, con precipitaciones que se mantendrán en torno a los 0.1 mm por hora. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 80% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias más intensas durante la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 48 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance la tarde, se espera que el viento se intensifique, lo que podría provocar un ambiente más dinámico y fresco.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 15 grados en las primeras horas y máximas que podrían llegar a los 17 grados hacia el final de la tarde. Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La tarde se presentará con cielos cubiertos y lluvias más intensas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando se prevé que las precipitaciones alcancen hasta 7 mm. La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y nula en las horas posteriores.

A medida que se acerque la noche, las lluvias comenzarán a disminuir, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 15 grados, con una humedad que podría aumentar nuevamente, alcanzando hasta un 94%. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche.

En resumen, hoy en A Cañiza se espera un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un día acogedor en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.