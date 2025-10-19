El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitaciones que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas más críticas, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con el cielo cubierto, puede hacer que la atmósfera se sienta más pesada, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 1 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, con un 60% de posibilidad de que se produzcan chubascos entre las 20:00 y las 02:00 horas. Las lluvias más intensas se prevén para la tarde, donde se podrían registrar hasta 13 mm, lo que podría causar un aumento en la actividad de los ríos y arroyos de la zona.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se consideran peligrosas, podrían ser incómodas para quienes se encuentren al aire libre. La dirección del viento también contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, la visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen desplazamientos, ya que podría dificultar la conducción en las carreteras.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes y visitantes de la zona que se preparen para un día húmedo y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que es aconsejable vestirse en consecuencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.