El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde, donde se espera que las lluvias sean más frecuentes. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.3 mm en la tarde. Esto se traduce en un día en el que es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 28 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones, ya que la inestabilidad atmosférica puede provocar sorpresas.

A lo largo del día, la temperatura se mantendrá bastante estable, con mínimas de 16 grados y máximas que no superarán los 18 grados. Esto sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia.

El orto se producirá a las 08:52 y el ocaso a las 19:46, lo que nos brindará un día con una duración de luz solar relativamente corta. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, y la humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación de frescor se intensifique.

En resumen, Cambados experimentará un día cubierto y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, pero frescas, lo que invita a disfrutar de la belleza del paisaje gallego, siempre con un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.